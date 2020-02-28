Положение по выборам кандидатов в мэры утвердила дума Иркутска

Депутаты внесли сегодня только несколько технических поправок, а именно: кандидат должен предоставить справку о здоровье, а его награды и почетные звания не будут учитываться как преимущество. На конкурс могут заявиться кандидаты старше 21 года. Им нужно заполнить анкету и предоставить паспорт. Такие критерии, как опыт работы, образование, профессиональные заслуги, будет оценивать конкурсная комиссия по бальной системе. Также претенденты пройдут собеседование. Но все это носит рекомендательный характер. Окончательное решение будут принимать депутаты думы.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Дальнейшее действие — мы меняем регламент, согласно данному положению. Регламент работы думы. Мы вносим изменения по голосованию думы за кандидатов в мэры. И с этим пакетом документов, ориентировочно это займет дней 10, с этим пакетом документов мы уже готовы будем при истечении срока полномочий мэра приступить к конкурсу для выбора нового главы города Иркутска. Сергей ЮДИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИКРУТСКА: На мой взгляд, самое главное, что депутаты проявили единство, понимание и отнеслись очень серьезно к принятому положению. Это большое достижение, что мы выдержали все сроки и это положение приняли.

Кандидатуру будут утверждать тайным голосованием на заседании думы. Напомним, полномочия действующего мэра истекают 27 марта. Процедура выборов начнется после этой даты.