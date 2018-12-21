Поликлиника в поселке Молодежный будет обслуживать 24 тысячи жителей Молодежного муниципального образования и близлежащих населенных пунктов

Об этом на открытии медицинского учреждения заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

С помощью современной техники специалисты смогут проводить малоинвазивные оперативные вмешательства, все виды эндоскопических вмешательств, рентгенологические исследования, УЗИ. С ним будут работать врачи поликлиники поселка Молодежный — 20 специалистов и 40 сотрудников младшего медицинского персонала. За один день они смогут принимать 400 пациентов. За помощью специалистов сюда смогут обращаться жители Молодежного муниципального образования — это 24 тысячи человек, в том числе студенты Иркутской государственной сельскохозяйственной академии.

Александр СТЕПАНОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МОЛОДЁЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Открытие поликлиники событие долгожданное и значительное в социально-экономическом развитии молодёжного муниципального образования. Это стало возможным в результате совместной работы всех органов власти исполнительная, законодательная и органов местного самоуправления. Мы в итоге получили новое здание с самым современным оборудованием , получили возможность принимать и взрослых и детей. Вести лабораторные исследования при необходимости осуществлять лабораторное лечение, амбулаторное лечение. В том числе в этом здание будет расположен пункт неотложной медицинской помощи.

Учреждение расположено в новом здании, которое по поручению главы Приангарья Сергея Левченко было выкуплено у застройщика и переведено в областную собственность. Строительство нового помещения заняло бОльшее количество времени. В июне 2018-го специалисты начали переоборудование здания и вот спустя всего шесть месяц учреждение открывает свои двери. Общая стоимость

объекта, включая земельный участок и здание поликлиники, составила более 25о-ти млн рублей.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: Эта поликлиника, конечно сильно отличается и по внешнему виду и по отделки и самое главное, что по техническому оснащению от того, к чему обычно привыкли жители Иркутской области и особенно отдалённых территорий. Я думаю, что она задает такие новые стандарты в медицинском обеспечении. Это очень здорово, что такие объекты появляются, я думаю, что и все остальные в дальнейшем подтянутся под такой уровень.

Ещё до официального открытия больницы, здесь начала работать регистратура, пациенты откреплялись от других медицинских заведений. Только жителям Молодежного приходилось ездить в другую больницу за 13 км., а уже сейчас некоторым достаточно просто перейти дорогу.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Медицинским учреждением посёлок был не обеспечен, ездили в город, ездили в посёлок Дзержинск-это очень неудобно. И правильно рассчитали, затем тоже правильное решение было принято обратиться ко мне для того, чтобы доукомплектовать и сделать из этого отделение районной больницы.

Галина КУДРЯВЦЕВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ну действительно, много было переговоров, потому что покупка этого здания стоила определённые средства, но я думаю что здесь все приняли однозначное решение, что поликлиника нужна в Молодёжном. По этому, по предложению мэра Иркутского района, Губернатора, депутатов Законодательного собрания, вот это чудо совершилось.

В новой поликлинике места хватит всем. Так например дети в ожидание очереди могут занять себя интересным вот в таких детских уголках. А для людей с ограниченными возможностями передвижения предусмотрены специальные пандусы и кнопки вызова сотрудников. Всего же здесь будет 12 отделений — педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, кабинеты неотложной медицинской помощи, функциональной и ультразвуковой диагностики, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие службы. Приём пациентов начнется 9 января.