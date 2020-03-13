Показательная эвакуация прошла в иркутской школе №8

Отработать действия при возникновении нештатной ситуации. В 8-й школе Иркутска сегодня прошла показательная эвакуация. Слаженность персонала и спецслужб позволила вывести детей из здания и найти потенциально опасный предмет в кратчайшее время.

Сигнал тревоги как руководство к действию. Спокойно и без паники дети под присмотром педагогов покидают здание школы. По легенде на третьем этаже обнаружен потенциально опасный предмет. На место немедленно прибыли сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции, прокуратуры и МКУ «Безопасный город». Буквально пары минут хватило на то, чтобы вывести всех учеников на улицу. Сразу после к своей работе приступили саперы.

Андрей ИСАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ №8 г. ИРКУТСКА: Сегодня мы ставили задачу отработать взаимодействие со всеми спецслужбами нашего города, теми, которые обеспечивают безопасность детей. Мы сегодня хотели показать детям, что такие службы у нас есть, чтобы они это смотрели не из фильмов, из боевиков каких-то, а в реальных событиях.

По программе отработку учебной тревоги с детьми проводят один-два раза в четверть. Так проверяют готовность и персонала, и систем оповещения, и даже поведения школьников в экстренной ситуации. В этом образовательном учреждении также учатся воспитанники соседнего интерната. Именно на его территорию вывели всех из здания. Расстояние безопасное, и в случае происшествия детям будет где разместиться.

Кира БЫКОВА, УЧЕНИЦА 6-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №8 г. ИРКУТСКА: Нужно сохранять спокойствие и не кричать, чтобы услышать тех, кто зовет на помощь, выйти спокойно из здания. Мы на личном примере запоминаем, как нужно действовать в такой ситуации.

В образовательном учреждении 3 эвакуационных выхода, и, как показала практика, покинуть здание не составило никаких проблем. Организованная совместная работа педагогов и спасателей, отмечает директор школы, выполнена на отлично.

Андрей РЯБЕНКО, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №8 г. ИРКУТСКА: Именно этого мы и добиваемся такого рода мероприятиями, чтобы в случае нештатной ситуации все прошло без запинки, на автомате. Сегодня замечаний у меня особых нет, ребята вышли организованно, порадовала работа педагогов, то есть полностью списочный состав. Никто не забыт, никто не потерян, вышли в полном составе, все живы-здоровы.

На полную эвакуацию и обезвреживание опасного предмета у специальных служб ушло около 4 минут.