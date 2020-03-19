Спасатель в Иркутске поймал девушку, выпавшую с балкона

Сегодня он проснулся героем. 32-летний Михаил Дмитриев из Иркутска накануне спас несовершеннолетнюю девочку от неминуемой гибели: она выпала с балкона на 14 этаже. Отважный поступок сотрудника МКУ «Безопасный город» не остался незамеченным и видео чудесного спасения разлетелось в соцсетях за считанные минуты.

Это видео за пару часов облетело все социальные сети не только Иркутской области, но и России. На кадрах двое мужчин на лету поймали выпавшую с балкона молодую девушку. ЧП произошло на улице Байкальской в микрорайоне Солнечном около семи часов вечера.

На телефон аварийно-спасательной службы Иркутска поступил звонок о том, что на балконе 14 этажа сидит несовершеннолетняя. Буквально минута потребовалась сотрудникам МКУ «Безопасный город», чтобы экстренно выехать на место с базы на улице Пискунова. Добрались до микрорайона быстро.

Михаил ДМИТРИЕВ, СПАСАТЕЛЬ 3-ГО КЛАССА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

Мы незамедлительно загрузились в автомобиль и незамедлительно выдвинулись с места постоянной дислокации на место вызова. По прибытию там уже были организованы спасательные операции.

Весь вечер общественность Иркутска пыталась узнать, кто же тот самый герой, который спас девушку от необдуманного поступка. Интрига длилась недолго. Им оказался 32-летний сотрудник аварийно-спасательной службы, который уже 11 лет занимается любимым делом и считает работу своим не только служебным, но и гражданским долгом.

Сегодня мы вместе с Михаилом выехали в тот самый двор. Он рассказал: как только прибыли на место, развернули «куб жизни». Сам же спасатель поднялся на 13 этаж к соседям. Вместе с владельцем квартиры Михаилом Оспановым наш герой пытался отвлечь иркутянку и не дать ей погибнуть.

Михаил ДМИТРИЕВ, СПАСАТЕЛЬ 3-ГО КЛАССА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

Я пытался войти к ней в доверие, узнавал, сколько ей лет, как у нее дела, почему она решилась на этот шаг. Попытался с ней как-то найти общий язык, чтобы уговорить ее забраться назад, чтобы уже продолжить диалог. На что она, можно сказать, никак не реагировала. И уже попыталась прыгнуть. В последний момент что-то произошло с ней, и она передумала. В момент прыжка она схватилась за парапет, а ноги у нее сорвались. Я был готов поймать ее в момент прыжка, но когда увидел, что ноги повисли, быстро забрался на подоконник, на парапет балкона и схватил ее за ноги, и она как раз отпустила руки и полетела вниз.

После поистине чудесного спасения несовершеннолетнюю девушку передали сотрудникам полиции и скорой помощи, обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. А наш герой Михаил Дмитриев после этого происшествия вернулся на службу, его дежурство продолжалось.

Павел ПОПОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

Наша служба работает в круглосуточном режиме, люди задействованы постоянно. Ну а для Михаила будут, соответственно, собраны все документы для поощрения мэром города Иркутска.

Во время разговора мы узнали, как к своему поступку относится сам спасатель. Михаил Дмитриев уточняет: себя героем не считает.