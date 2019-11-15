У ХК «Байкал-Энергия» появился новый талисман

Прямые включения нашего корреспондента Алексея Шапенкова принесли иркутской команде уже четвертый гол в прямом эфире новостей «Сей час». Но это далеко не единственная примета для «Байкал-Энергии». Какие еще традиции есть в арсенале клуба и с каким счетом завершили игру с нижегородским «Стартом», узнаете в следующем материале.

Александр Труфанов – воспитанник иркутского хоккея. Выступал еще в составе «Сибсканы», а сейчас администратор «Байкал-Энергии». Именно он расставляет ровно в ряд чехлы от коньков. Делать это другим запрещает. Командная примета. Труфанов успевает расставить коньки еще до звуков гимна, ведь родную команду нужно зарядить на победу.

Первый тайм для подопечных Андрея Рушкина был не самым легким. Нижегородцы замыкают турнирную таблицу. Тем не менее, начало встречи осталось за гостями. Уже на 4-й минуте игроки «Старта» создали опасный момент у ворот Григория Лапина. Но страж ворот «Байкал-Энергии» был на высоте, парировав удар Дениса Коткова. После чего иркутяне прибавили в атаке, но подводила реализация. Правда, хорошая примета сработала. Коньки расставлял администратор, а наши забили первыми. На 31-й минуте это сделал нападающий Владислав Кузнецов. Преданные болельщики, которые, несмотря на сибирские морозы пришли на стадион, голосовых связок не жалели.

Голы посыпались, как из рога изобилия, только во втором тайме. Иркутяне как забивали, так и пропускали. Частые голевые атаки и нарушения правил со стороны гостей приводили к ожидаемому результату. В составе иркутян дважды отличились Руслан Тремаскин, Евгений Волгужев и Сергей Ган. Причем последний оба раза успешно реализовал пенальти. На 84-й минуте счет до крупного довел Александр Баздырев, а его тезка Егорычев спустя две минуты установил окончательный счет. Победа — 9:3.

Максим БЛЕМ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Победа была непростой. Недонастрой в первом тайме, на второй тайм команда вышла настроенной. С горящими глазами, настроена, совсем с другим настроением. Результат на табло. Мы уже завтра вылетаем в Москву. Там будет подготовка к следующей игре в привычном режиме. Все, как мы привыкли. Руслан ТРЕМАСКИН, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Игра была трудной, проблемы с реализацией, мало что получилось в первом тайме. Игра давалась тяжело, в перерыве поговорили с тренером. Он дал установку, мы ее выполняли, прибавили — и вот победа.

Впереди у иркутян непростой выезд в Москву. Там 17 ноября наши хоккеисты встретятся с московским «Динамо». Для иркутян игра во многом знаковая. Ведь москвичей тренирует знакомый иркутским болельщикам Евгений Иванушкин.