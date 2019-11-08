Похолодание, снег и сильный ветер в Иркутской области прогнозируют синоптики

Зима все же решила вступить в свои права. Резкое ухудшение погоды ждет Иркутскую область в ближайшие дни. Уже завтра на севере и западе региона начнется метель. Снег и сильный ветер в Иркутск придут к воскресенью. Столбик термометра опустится до минусовых отметок. На дорогах региона ожидается гололед.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: Начнется это уже в ночные часы, в ночь с субботы на воскресенье. Также пойдут осадки и будет усиливаться ветер. И понижение температуры уже до отрицательных значений ожидаем. В течение суток температура воздуха составит -5, -10 градусов. Местами по области она понизится до -16, -21 градуса.