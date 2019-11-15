Подведены итоги проверки топлива на заправках Иркутска и Шелеховского района

Информация в следующем материале будет полезна всем автомобилистам. На каких АЗС не стоит заправлять свою машину? Специалисты Росстандарта в рамках Европейской недели качества взяли пробы топлива АИ-92 и дизеля на заправках и сегодня готовы озвучить результаты. Какие юридические лица поплатились штрафом, расскажем далее.

Так в аккредитованной лаборатории проверяют качество топлива. Заметим, что, какой образец и где взят, специалисты не знают. Это говорит о непредвзятом анализе. А его результаты экспертов удивляют. Из пяти проверенных АЗС на трех серьезные нарушения по бензину марки АИ-92 и дизелю. Причем больше всего вопросов не в Иркутске, а в Шелеховском районе, где топливо проверили впервые после многочисленных жалоб от автомобилистов.

Алексей ШАБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА АВТОМОБИЛИСТОВ СИБИРИ: По бензину нарушения выявили у «Юргала», это фракционный состав, у «555» нарушения более серьезные по бензину, у них заниженное октановое число почти на 2,7 единиц. По дизелю нарушения мы выявили на трех АЗС. Это опять же «Юргал», «555» и «Роснефть».

У большинства АЗС серьезные превышения массовой доли серы. Это, прежде всего, удар по экологии. Остальные нарушения уже непосредственно повлияют на работу двигателя, его износ. Эксперты говорят: по сравнению с результатами прошлого года топливо стабильно некачественное. Уже за 10 месяцев 2019-го инспекция Госнадзора провела 14 проверок на заправках. В половине случаев административные расследования подтвердили поступившие жалобы.

Дарья ЛУШИНА, И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СМТУ РОССТАРДАРТА: ООО «Сибтроялгрупп», не было возможности признать паспорт качества, привлечены к ответственности, «Альянс» в Зиме и п. Кимильтей также привлечены к ответственности.

И, наконец, совет для автомобилистов, как определить хорошее топливо. Самый лучший ориентир его стоимость. Если цена ниже на рубль-два, чем в среднем по рынку, то проезжайте мимо такой заправки, машина скажет «спасибо».