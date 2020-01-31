Подведены итоги конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию

Итоги ежегодного областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию подвели сегодня в Законодательном собрании Иркутской области. Победителей выбирают 7 лет подряд. Конкурс посвящен памяти дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Афанасия Белобородова. В этом году жюри выбирало лучших из полусотни заявок. Награды вручил спикер областного парламента Сергей Сокол. Он отметил, что в каждой работе чувствуется творческий подход, а также трепетное, уважительное отношение к прошлому нашей страны, подвигам защитников. В трех номинациях победителями стали образовательные организации Ангарска, Усть-Кута и Хомутово. Дипломы призеров получили школьники Иркутского, Нукутского, Мамско-Чуйского районов.

Диана ШОКОРО, ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА на ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ по ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПАМЯТИ А.П. БЕЛОБОРОДОВА: Участвовала в этом проекте. Когда к нам приходили дети войны, выступали перед ними. Достойно общаться, слушать таких уважаемых людей. Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уверен, что изучение истории родного края, семейных архивов, общение с ветеранами — это и есть часть патриотического сознания, которое мы формируем у нашей молодежи, и нам важно сохранить богатое наследие Иркутской области.

Также в этот день по традиции школьники и депутаты Законодательного собрания возложили гирлянду и цветы к памятнику Афанасия Белобородова.