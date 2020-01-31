Подведены итоги конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию

Подведены итоги конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию

31.01.20

Итоги ежегодного областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию подвели сегодня в Законодательном собрании Иркутской области. Победителей выбирают 7 лет подряд. Конкурс посвящен памяти дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Афанасия Белобородова. В этом году жюри выбирало лучших из полусотни заявок. Награды вручил спикер областного парламента Сергей Сокол. Он отметил, что в каждой работе чувствуется творческий подход, а также трепетное, уважительное отношение к прошлому нашей страны, подвигам защитников. В трех номинациях победителями стали образовательные организации Ангарска, Усть-Кута и Хомутово. Дипломы призеров получили школьники Иркутского, Нукутского, Мамско-Чуйского районов.

 

Диана ШОКОРО, ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА на ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ по ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПАМЯТИ А.П. БЕЛОБОРОДОВА:

Участвовала в этом проекте. Когда к нам приходили дети войны, выступали перед ними. Достойно общаться, слушать таких уважаемых людей.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уверен, что изучение истории родного края, семейных архивов, общение с ветеранами — это и есть часть патриотического сознания, которое мы формируем у нашей молодежи, и нам важно сохранить богатое наследие Иркутской области.

 

Также в этот день по традиции школьники и депутаты Законодательного собрания возложили гирлянду и цветы к памятнику Афанасия Белобородова.

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