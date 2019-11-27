Подростка, спасшего девочку в Иркутске, наградили

Подростка, спасшего девочку в Иркутске, наградили

27.11.19

Сегодня в иркутской школе №37 наградили ученика 10 класса Вячеслава Дорошенко за оказание помощи полиции. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось предотвратить посягательство на малолетнюю девочку и задержать злоумышленника. Отдельные слова признательности в адрес школьника прозвучали от отца спасенной, который назвал его поступок поступком настоящего мужчины. Как отметила директор образовательного учреждения, Слава приехал в Иркутск совсем недавно и учится в этой школе только два месяца. Однако проявлять смелость и решительность для него не впервые. Так, у себя на родине в Амурской области в возрасте 8 лет он спас тонущую девочку. Отмечен ценным подарком от имени полиции и Глеб Сизых, который помог подростку задержать опасного преступника и спасти девочку.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.