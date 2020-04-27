Подрядчики начнут второй этап реконструкции набережной реки Ушаковки в Иркутске

Благоустройство Иркутска продолжается. Проекты, представленные жителями города, реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году подрядчики приступят ко второму этапу реконструкции набережной реки Ушаковки. Прошлым этапом выполнены работы по отсыпке площадок под артобъекты, асфальтированию вело- и пешеходных дорожек, зоны под ролледром. Кроме того, выполнили переустройство ЛЭП, установили лавочки. В планах на этот сезон обустроить скейтпарк, пространство для проведения фестивалей, смонтировать сцену. Ход работ на месте оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что все работы должны быть завершены до 1 сентября, а все недочеты прошлого этапа устранить к 1 июня.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: И основной в городе — это процесс благоустройства, приведения в порядок в рамках комфортной городской среды. Сегодня я посетил два объекта, определили те задачи, которые должны быть выполнены в этом году, и считаю, что если общественность в рамках голосования приняла это как значимый проект, то до 1 сентября мы должны показать то, что мы сделали. Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: То, на что нас сориентировал Игорь Иванович, в первую очередь, это комплексный подход. Мы на сегодняшний день договорились с коллегами, что проводим единый архитектурный комплекс, в рамках которого будет рассмотрена застройка этой территории. Достаточно интересно, будем поддерживать и, соответственно, продолжать работы по благоустройству города Иркутска.

Кроме того, Игорь Кобзев посетил зону променада Нижней Набережной Иркутска, это визитная карточка города. На месте решили до 30 мая определиться с развитием этой зоны с привлечением инвесторов. Напомним, в этом году в областном центре преобразят 17 общественных пространств.