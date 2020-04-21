Подъезды жилых домов в Иркутске продолжают дезинфицировать

Подъезды жилых домов в Иркутске продолжают дезинфицировать

21.04.20

Тотальная дезинфекция. Подъезды областного центра обрабатывают от коронавируса. Обычно начинают в семь утра. Закончить стараются не позже 11.  Сотрудники подрядной организации в защитных масках и перчатках опрыскивают и протирают все поверхности, которых может коснуться житель: перила, дверные ручки, почтовые ящики и подоконники. На стенде рядом с информацией о профилактических мерах ведут график уборки. К таким мерам жильцы в большинстве своем относятся одобрительно.

Сергей ЧАНЧИКОВ, ЧЛЕН СОВЕТА ЖИЛЬЦОВ ДОМА:

Это хлорные соединения, которые приняты в домашнем хозяйстве и есть почти у каждого дома, я так думаю. Жители к этому относятся спокойно и с уверенностью, что нас не бросит управляющая компания.

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