Подъезды жилых домов в Иркутске продолжают дезинфицировать

Тотальная дезинфекция. Подъезды областного центра обрабатывают от коронавируса. Обычно начинают в семь утра. Закончить стараются не позже 11. Сотрудники подрядной организации в защитных масках и перчатках опрыскивают и протирают все поверхности, которых может коснуться житель: перила, дверные ручки, почтовые ящики и подоконники. На стенде рядом с информацией о профилактических мерах ведут график уборки. К таким мерам жильцы в большинстве своем относятся одобрительно.

Сергей ЧАНЧИКОВ, ЧЛЕН СОВЕТА ЖИЛЬЦОВ ДОМА: Это хлорные соединения, которые приняты в домашнем хозяйстве и есть почти у каждого дома, я так думаю. Жители к этому относятся спокойно и с уверенностью, что нас не бросит управляющая компания.