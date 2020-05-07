Подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября

Банки пошли на эту меру поддержку в связи с пандемией коронавируса. Но, объясняют специалисты, услуга не бесплатная и проценты во время кредитных каникул продолжают начисляться. Чтобы воспользоваться этой мерой, необходимо подтвердить снижение своего дохода не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Перечень других необходимых документов просят уточнять уже в индивидуальном порядке в отделении банка. Длительность каникул составляет до полугода.

Игорь КОРЖУК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСК СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ: Ограничения касаются суммы займа, а не остатка долга. Если это ипотека, то для Иркутской области максимальная сумма кредита не более 2 млн рублей. Максимум для автокредита — 600 тысяч рублей. Для потребительного кредита — 250 тысяч. А лимит по кредитной карте не может превышать 100 тысяч рублей. Те, кто не попадают в эти лимиты, не смогут воспользоваться кредитными каникулами, но они могут обратиться в банк по реструктуризации долга.