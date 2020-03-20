Почти на 50% увеличился спрос на перелеты в Иркутск

Почти на 50% увеличился спрос на перелеты в Иркутск20.03.20
Закрытым границам многих стран россияне нашли альтернативу. Согласно статистике сервиса онлайн-бронирований авиабилетов, в тройке самых популярных городов на первом месте Иркутск. Чуть менее востребованы Симферополь и Сочи. Что думают об этом иркутяне?
— Я против вообще того, чтобы на Байкал ездили. Испоганят его.
— Это плохо для нас. Вдруг мы подцепим коронавирус и будем болеть. А так, я думаю, это не так плохо, что к нам кто-то едет.
— Это хорошо. Денег привезут побольше.
— Я сама турист. Я приехала 11 марта из Новосибирска. Я считаю, что это нормально. Почему бы нет?
— Когда люди перемещаются, и если кто-то не знает, что он болеет, он распространяет вирус. А мы бы не хотели этого. Сейчас в Иркутске его нет, и пусть его не будет.
— Я положительно к этому отношусь. Когда уже все туристы обратили внимание на наш регион, на Байкал, это будет плюсом для Иркутска. Деньги будут поступать. Для туристического бизнеса это хорошо. Я очень хорошо к этому отношусь.
— Я положительно отношусь. Только отдыхать условий в Иркутске нет. В той же самой Листвянке.
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