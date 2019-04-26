Победителем конкурса на лучшую организацию работы представительного органа городских округов стал Иркутск

В рамках торжественного мероприятия, которое посвящено 25-летию Законодательного собрания Иркутской области, наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования региона по итогам 2018 года. Первое место среди представительных органов городских округов занял Иркутск. Награду получил председатель думы Евгений Стекачёв. Приоритетом в своей деятельности депутаты обозначили работу по наказам избирателей. За прошлый год парламентарии приняли 5,5 тысяч обращений от граждан и провели 485 выездных совещаний.

Евгений СТЕКАЧЁВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Хочу выразить слова благодарности коллегам из Заксобрания за то, что дали высокую оценку деятельности представительного органа Иркутска. И поблагодарить всех депутатов и избирателей, потому что это наша командная работа, без поддержки друг друга мы бы не достигли такого результата.