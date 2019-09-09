По результатам жеребьевки депутатом думы Иркутска от избирательного округа №17 стал Александр Перевалов

По результатам жеребьевки депутатом думы Иркутска от избирательного округа №17 стал Александр Перевалов

09.09.19

Выборы-2019 преподнесли свои сюрпризы. Так, в 17 округе в Иркутске возникла уникальная ситуация. Два кандидата — Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семенов от «Справедливой России» — набрали одинаковое количество голосов. И судьбу их депутатского мандата решил жребий. Буквально несколько минут назад стало известно имя победителя. Это Александр Перевалов.

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