По результатам жеребьевки депутатом думы Иркутска от избирательного округа №17 стал Александр Перевалов

Выборы-2019 преподнесли свои сюрпризы. Так, в 17 округе в Иркутске возникла уникальная ситуация. Два кандидата — Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семенов от «Справедливой России» — набрали одинаковое количество голосов. И судьбу их депутатского мандата решил жребий. Буквально несколько минут назад стало известно имя победителя. Это Александр Перевалов.