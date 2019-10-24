По 100 тысяч рублей для молодых тренеров единовременно

По 100 тысяч рублей для молодых тренеров единовременно

24.10.19

Такую сумму предлагают выплачивать молодым специалистам, которые устраиваются в учреждения физкультуры и спорта Иркутска. По поручению мэра областного центра Дмитрия Бердникова в комитете по социальной политике города разработали соответствующий документ. Такая мера позволит мотивировать молодежь остаться работать в родном городе и привлечь их в муниципальные учреждения: ФОКи, спорткомплексы, центры единоборств. Основное требование — специалист должен быть не старше 30 лет и начать трудовую деятельность в год окончания вуза. Окончательное решение предлагают принять депутатам думы Иркутска.

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