Плоскостопие теперь лечат хирургическим путем

Такую операцию провели в Областной больнице. Иркутским хирургам помогали коллеги из Красноярска. Сколько времени нужно, чтобы поставить пациента на ноги?

Иркутская областная клиническая больница. В отделении травматологии идут последние приготовления. На операционном столе Марина Старцева. Женщина уже несколько лет страдает от болей в ноге. У нее поперечное плоскостопие. На этих снимках видна деформация стопы. Отклонение от нормы — 12 градусов.

Марина СТАРЦЕВА, ПАЦИЕНТ: Во-первых, я хочу нормально ходить, хорошую обувь носить. То, что продается в магазинах. Потому что обувь подобрать с моей проблемой очень сложно. Любая обувь. Я ни в чем не могу ходить. Возраст еще позволяет носить хорошую обувь. Я вообще-то работать хочу. У меня есть внуки, я хочу с ними бегать.

Побежит Марина уже через месяц. А завтра пациентка сможет встать. Правда, первое время придется носить специальный медицинский ботинок. Такие операции в областной клинической больнице начали проводить с февраля 2017 года с открытием отделения травматологии. За это время сделали всего 10 операций. У врачей есть вопросы по проведению хирургического вмешательства. Поэтому поделиться опытом сегодня приехали коллеги из Красноярской краевой клинической больницы.

Алексей МЫЛЬНИКОВ, ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ (г. КРАСНОЯРСК): Первую половину дня мы уже провели в лекционном зале и обсудили деформацию первого луча стопы и по сути уже обсудили предоперационный план, который будет выполнен у этой пациентки. Определенный период своей карьеры я посвятил изучению этой проблемы. В том в российском обществе хирургов стопы, голеностопного сустава также проходил обучение. Собственно этим опытом я и пытаюсь поделиться с иркутскими коллегами.

Трансляция из операционного зала передается в лекционный. Здесь хирурги и травматологи из Иркутска, Баяндаевского района, Усть-Илимска и Усолья-Сибирского. В течение дня специалисты изучают устранение грубой деформации стопы. Операция длится около часа. За это время врачи удалят косточки, выступающие рядом с большим пальцем ноги. Стопе придают правильную форму.

Руслан ДМИТРИЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Наша цель этой конференции — это во-первых, показать возможности хирургического лечения для специалистов ИО и осветить это и для пациентов в том числе, что мы имеем такую возможность бесплатно хирургическим способом помочь пациенту вернуться к прежней жизни.

Статистики пациентов с деформацией первого луча стопы в областной клинической больнице пока нет. Специалисты отмечают, страдают заболеванием в основном женщины. Возможно наличие генетической предрасположенности. Но наиболее частая причина — ношение неправильной обуви. После сегодняшнего обмена опытом здесь планируют проводить больше операций. В этом году без боли из больницы выйдут 20 человек.