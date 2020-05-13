Пляжный сезон на Якоби в Иркутске могут открыть после снятия ограничений из-за COVID-19

Водные объекты пока начинают готовить к летнему сезону. Так, до 1 июня на заливе Якоби водолазы обследуют и очистят дно, также будут установлены информационные щиты, буйки, пляжная береговая линия будет отсыпана песком. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проведут забор проб воды для исследования. Для обеспечения безопасности на территории залива Якоби будут работать спасатели. В целях профилактики гибели людей на водных объектах будут проходить ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах.