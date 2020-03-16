Платный лед: иркутский юрист подал в суд

Платный лед — тема, которая всю зиму волновала жителей Иркутской области и гостей Байкала, снова у всех на устах. Юрист из Иркутска подает в суд, что оспорить взимание платы. Наша съемочная группа выслушала и истца, и ответчика.

С этой зимы выход на лед Малого моря стал платным. Для гостей региона стоимость 100 рублей, для местных жителей — 50. Дело в том, что эта территория входит в состав Байкальского национального парка. Так утверждает администрация «Заповедного Прибайкалья». Но юрист Виктор Григоров с таким мнением не согласен. Он отправил запрос о предоставлении документов, подтверждающих этот факт, и собирается подать в суд.

Виктор ГРИГОРОВ, ЮРИСТ: Из тех документов, которые имеются в общем пользовании, это постановление совета министров РСФСР 1986 года, в котором передаются земли, обращаю внимание, земли предаются от лесхоза и охотхозяйства для создания Прибайкальского национального парка. Ни слова об акватории Байкала нет.

Вопрос о взимании платы всколыхнул общественность. Люди считают, что Байкал — это национальное достояние. С ними согласен и юрист.

Виктор ГРИГОРОВ, ЮРИСТ: Озеро Байкал — это большой водоем, который попадает под действие, в том числе, и водного кодекса, и Конституции Российской Федерации, согласно которым любой гражданин имеет право безвозмездно пользоваться этой акваторией в любых целях. Естественно, не причиняя ущерб природе.

Прибайкальский национальный парк — огромная заповедная охраняемая территория с проложенными маршрутами и тропами. Ольхонский район — сейчас популярное туристическое направление. Покататься на коньках, сфотографироваться с пузырьками и полюбоваться отражением заката на кристальной чистой поверхности байкальского льда едут сотни туристов. Еще не все знают, что за это теперь нужно платить. Пребывание на льду пролива без разрешения грозит штрафом от трех тысяч рублей. Хотя пока представители национального парка ограничиваются предупреждением и отправляют туристов в пункты, где можно зарегистрироваться и оплатить свой визит.

Кристина ГЛОТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕКРЕАЦИИ и ТУРИЗМА ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ»: Плата взимается за посещение территории Прибайкальского национального парка и за обустройство маршрутов. Обустройство маршрутов включает в себя 15 туалетов, которые регулярно вывозятся, установлены аншлаги как информационные, так и запрещающие, установлены мусорные баки.

На собранные деньги в будущем оборудуют и другие маршруты, будут производить обслуживание и вывоз мусора. Байкальский национальный парк уверен в том, что все документы в полном порядке. Мы будем следить за развитием истории с судебным разбирательством. Пока прокуратура дала ответ, что действия «Заповедного Прибайкалья» законны.