«Спорт во благо». Пятый легкоатлетический благотворительный забег состоится в Иркутске. Он пройдет на острове Юность 26 мая, в воскресенье. Начало в 9.30. Дистанции на 3 и 6 километров. Также пройдет детский забег на 50 и 600 метров. А дистанция на 300 метров будет костюмированной. Этот проект призван привлечь посильную волонтерскую и благотворительную поддержку программ помощи для людей с синдромом Дауна в России. В этих соревнованиях наряду со всеми участниками бегут и люди с ограниченными возможностями.