Пять удостоверений ветеранов труда Иркутской области получили жители Приангарья

Стаж их работы — более 35 лет, они обладатели грамот и благодарностей. Что дает новое звание?

Вот они — первая пятерка. Те, кто стал первыми ветеранами труда Иркутской области. Новое звание и удостоверения они получают в кабинете губернатора Приангарья. Сергей Левченко рассказывает: на необходимость принятия такого решения его подтолкнула общественность. Тех, кто внес существенный вклад в развитие региона своим трудом нужно поощрять не только грамотами, но и льготами.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сохранили все меры социальной поддержки ветеранов союзного значения: это льготы на жилье и коммунальные услуги, это зубопротезирование — единственная льгота, которой нет у других категорий это санаторно-курортное лечение, это бесплатный проезд на городском, пригородном, межмуниципальном сообщении, в электричках — вот перечень льгот, которые будет давать присвоение этого знание.



О льготах Марина Позднякова пока не думает. Получая из рук главы региона удостоверение, едва сдерживает слезы. Всю жизнь на авиазаводе, она и здесь первым делом видит свою гордость — макет МС-21. Говорит, устроилась на работу совсем юной, не успела обернуться — а трудовой стаж уже почти 40 лет. За это время сделала карьеру — от нарядчицы до завхоза. Работает и теперь — в профсоюзной организации завода.

Марина ПОЗДНЯКОВА, ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Эта награда, знаете, такая — вот именно народ подстегнул к этому. Что народ получает какую-то пользу от меня. Это тоже подстегивает, конечно, что именно такая награда, такого уровня, такого ранга и выбрали именно меня на моем предприятии. Я еще не думала даже об этих льготах, бонусах. Но это хорошее подспорье в дальнейшем в жизни будет. Это очень хорошее начинание для нас, для ветеранов труда Иркутской области.



Глава региона отмечает: проработать столько в Сибири — уже подвиг, даже если он не подкреплен никакими грамотами. Поэтому сейчас рассматривают возможность давать ветерана труда области и тем, в чьих трудовых книжках есть благодарственные записи.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

К сожалению, у нас эта категория пока выпала. Я сейчас при вас даю поручение правительству, чтобы эту категорию вы просчитали, посмотрели, сколько это стоит. Это мы рассмотрим — чтобы ваши товарищи, которые имеют благодарности но в рамках предприятий тоже попали в это число. Вы знаете, 35-40 лет работать непросто, особенно в наших сибирских условиях.



А пока заявления на получение звания ветерана труда подали уже 1150 жителей региона. Условия такие: стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, при чем половина — обязательно в Приангарье. Кроме того, наличие ведомственных и региональных наград, почетных званий и поощрений.