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Пять тысяч жителей Иркутской области уже сделали свой выбор за кандидата в президенты

14.03.18

В отдаленных и труднодоступных местностях Приангарья завершилось досрочное голосование. Галочку в бюллетенях поставили жители сел Бодайбинского, Братского Катангского, Киренского Нижнеудинского, Усть-Кутского и Чунского районов. Самая высокая явка зарегистрирована на избирательном участке Братского района. Там проголосовало 1649 избирателей. Это жители 6 поселков — ДобчУр, Харанжино, Карахун, Прибойный, Наратай и Озёрный.

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