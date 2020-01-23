Пять медалей привезла иркутская пловчиха Полина Антипина с чемпионата России

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Дзержинске Нижегородской области. В них участвовали 300 спортсменов. Полина оказалась быстрее всех на дистанции 100 метров на спине. Серебро получила на стометровке вольным стилем. И сразу три бронзы взяла на дистанциях 400 метров вольным стилем, 50 — баттерфляем и 200 — комплексным плаванием. Полина Антипина — мастер спорта России, занимается в иркутской спортивной школе №5 у Марины и Николая Блиновых.