Пять медалей на чемпионате и первенстве мира по стрельбе из арбалета выиграли иркутские спортсмены

Пять медалей на чемпионате и первенстве мира по стрельбе из арбалета выиграли иркутские спортсмены

23.08.19

Соревнования проходили в Ульяновске. На чемпионате мира ангарчанка Ольга Моисеева в составе команды России заняла второе место в стрельбе из полевого арбалета по сумме трех дистанций – 35, 50 и 65 метров. Иркутянка Лилия Рассохатская в составе команды стала третьей в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров. Золотую медаль в стрельбе из матчевого арбалета на 10 метров в команде завоевал иркутский спортсмен Александр Соколов. А на первенстве мира две медали выиграл иркутянин Никита Московских. Он победил в составе команды в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 метров и стал вторым в личном зачете. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место. На втором месте оказалась команда Хорватии, на третьем – стрелки из Швейцарии.

 

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