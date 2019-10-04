Питомник «К-9» приглашает гостей на День защиты животных

Тех, кому не все равно, питомник «К-9» приглашает на День защиты животных. Гостям покажут обитателей приюта и научат правильному обращению со зверями. Как животные попадают в питомник и сколько их живет в приюте сейчас – об этом в следующем материале.

Восьмимесячная Герда попала в приют после наводнения в Тулуне. Ужасы стихийного бедствия собака перенесла на себе. Но сейчас благодаря питомнику «К-9» Герда нашла новых хозяев. Такие истории для приюта не редкость. Почти все животные попали сюда из-за халатности человека. Например, этот зверь, более экзотический, львенок Лео. Его судьба также драматична.

Вячеслав СЛАВИН, ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «К-9»: То есть его взяли маленьким, получается. Маленький, понятно, красивенький. Там дети, фотосессии — чисто для зарабатывания денег. А потом он изросся, стал уже крупноватый, худоватый. То есть уже ненужный. Мы его выкупили.

В этом году в приют принесли почти две тысячи зверей. В основном, это собаки и кошки. В честь Всемирного дня защиты животных в субботу питомник «К-9» откроет двери для всех. Гостям покажут, как правильно содержать и дрессировать животных. Особенно ждут детей. Ведь ответственность перед меньшими братьями нужно воспитывать с ранних лет.

Вячеслав СЛАВИН, ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «К-9»: Перед тем как брать ту же самую собаку или кошку, чтобы подумали, взвешенно подошли к этому. Потому что это живое существо. То есть нельзя потом тупо выбросить. Оно тем более привыкает к человеку. А потом его сдавать в приют — чтобы такого не было.

Сейчас в приюте «К-9» живут несколько десятков видов животных от собак до медведей. Каждый день они ждут новых посетителей.

Миша и Ася — старейшие обитатели приюта. Познакомиться с ними можно будет уже 5 октября с 12.00. Вход свободный, но рекомендуем взять подарки для животных.