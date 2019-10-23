Питание школьников, зарплату бюджетников, проблемы дольщиков обсудили депутаты на сессии Заксобрания

Школьники из многодетных и малообеспеченных семей, которым исполнилось 18 лет, возможно, смогут продолжать получать бесплатное питание. Такой законопроект планируют принять депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Депутаты продолжают планомерную работу по совершенствованию системы обеспечения школьников питанием. Особенно это касается учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ): Мы в своих законопроектах предусмотрели бесплатное питание для детей-инвалидов, их порядка 2 тысяч человек, из них только 800 из малоимущих и многодетных семей, они питаются бесплатно. Мы обеспечиваем это для всех.

Правительственный час на заседании сессии посвятили вопросу заработной платы бюджетников. В 2018 году для работников областных учреждений провели дифференциацию оплаты труда по уровню квалификации. Депутатам поступают обращения от жителей, что этот процесс требует внимания.

Ирина СИНЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ): Необходимо сейчас акцент поставить на дифференциацию зарплаты для тех, кто попадает под майские указы президента. Мы сейчас увидели, что сторож получает больше, чем молодой специалист. Это недопустимо. Лариса ЕГОРОВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ): Я считаю, что когда мы говорим о том, что у нас в образовании и здравоохранении не хватает кадров, их будет еще меньше, если мы срочно не исправим ситуацию, которая сейчас сложилась в Иркутской области.

Еще один вопрос — дольщики, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Предложено организовать фонд, его будут финансировать региональный и федеральный бюджеты. Иркутская область в числе первых вышла с такой инициативой.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (КПРФ): Из фонда будут финансироваться незаконченные стройки, где дольщики были обмануты. Речь идет о том, что за счет бюджетных средств будут закончены эти дома, либо люди получат квартиры в уже построенных домах по другим адресам. Тем самым очереди из дольщиков будут сокращены, а в будущем и ликвидированы. Георгий ЛЮБЕНКОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЛДПР): Депутаты задавали вопрос о том, что необходимо разбираться с недобросовестными застройщиками, увеличивать их меру ответственности, контроль над ними.

Законопроект о создании такого фонда принят в первом чтении. Работу над ним продолжат.