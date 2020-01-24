Первый жилой дом с применением счетов эскроу построили в Иркутской области

С 2019 года в России действует 214 федеральный закон. Он призван защитить права граждан от недобросовестных застройщиков. По какой схеме теперь работают при возведении жилья, расскажем далее.

Валерий Адушинов изучает вид из окон нового дома. Говорит, не терпится отметить новоселье.

Валерий АДУШИНОВ, ВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРЫ: Отлично! Мне очень нравится. Мы очень долго ждали. Пока построится, пока сдадут объект. И на самом деле я счастлив, потому что все сделано быстро, как и было договорено.

Квартиру в этой новостройке мужчина купил в ипотеку. Зная о новом законе с применением эскроу-счетов в строительстве первичного жилья, совсем не переживал. Знал, что защищен.

Оксана ЛОБОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК»: Физическое лицо, когда покупает квартиру, эти средства поступают на эскроу-счета, и застройщик не может пользоваться ими до тех пор, пока строительство не завершено. И только по истечению семи дней после завершения строительства застройщику открывают эти эскроу-счета. Таким образом, физическое лицо почти полностью защищено от любых неожиданностей.

Башня «Небо» в иркутском микрорайоне Первомайский — первый в Иркутской области и первый для Байкальского банка Сбербанка реализованный проект с применением счетов эскроу. И этот блин не комом, говорят представители банка. Сдали объект на год раньше срока. Покупатели к нему проявляют активный интерес. В том числе, и по ипотечному кредитованию. Из 97 квартир с эскроу-счетами 25 были оформлены в ипотеку.

Наталия ЦАЙТЛЕР, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИРКУТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №8558 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК»: Механизм ипотеки уже достаточно защищен для покупателя. А с точки зрения нового закона с применением счетов эскроу все наши клиенты, которые приобретают квартиры в ипотеку, смотрят в будущее достаточно уверенно, понимая, что все их права защищены. Михаил СИГАЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА: Каждый дом индивидуальный. Свой характер и свои особенности у каждого. Мы рады завершению его строительства и буквально через день начнем уже передавать его людям. И надеемся, что они здесь будут рады и счастливы.

Сегодня в банке уже ведут новые проекты по счетам эксроу. Застройщики увидели, что механизм простой, прозрачный и безопасный. И спокойно начинают работу по новым объектам.