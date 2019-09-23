Научиться метать ножи, собирать автомат и преодолевать полосу препятствий уже в пятом классе. Первый полевой сбор прошел у учащихся класса Росгвардии Иркутска. Как себя показали юные курсанты?

Какие бывают виды мин и гранат, что нужно для их обезвреживания? Занятие проводит со своими подопечными классный руководитель класса Росгвардии Алексей Волк. А после теории к практике. Свою подготовку демонстрируют младшим товарищам курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Байкал». А затем предлагают повторить упражнение.

Центру «Вымпел-Байкал» 4 года, занимаются в нем юноши и девушки, их умения и физическая подготовка впечатляют. С младшими занимаются нередко.

Александр ЛАВРЕНТЬЕВ, КОМАНДИР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВЫМПЕЛ-БАЙКАЛ»: Стараемся передать им весь тот наш настрой, порыв патриотичности, желание любить родину, желание развиваться в этом направлении, потому что такая деятельность, безусловно, продуктивно влияет на становление личности именно подростковой, у детей.

Класс Росгвардии в Иркутске создали в этом году. Пятиклассники 44-й гимназии впервые выехали на такой полевой сбор. За два дня научились многому: пользоваться компасом, находить на карте свое местоположение, узнали о способах оказания медпомощи в полевых условиях.

Алена РОДНИНА, УЧАСТНИЦА ПОЛЕВОГО СБОРА: Самым легким для меня было метание ножей. Не знаю, почему. А самым сложным было карабкаться. С разбега надо было прыгнуть на эту стенку, еще и залезть, перелезть. Алексей ВОЛК, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА РОСГВАРДИИ ГИМНАЗИИ №44 г. ИРКУТСКА: Сначала думал: если вывезу, как они себя будут вести, что будет происходить? Но детям практически сразу понравилось, большинство даже сейчас спрашивают: домой поедете? Завтра вроде как в школу на учебу, но ехать не хотят. Ну и планируется подобные выезды делать хотя бы раз в месяц. Посмотрите, как у них глаза горят. Это дорогого стоит.

В сборах также приняли участие дети из ансамбля «Узорочье».