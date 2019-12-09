Первый международный турнир по флорболу прошел в Иркутске

Мяч на полу. Так с английского переводится название «флорбол». Это разновидность хоккея с мячом, только вот команды играют в зале. И, естественно, не на коньках. Накануне в Иркутске прошел первый, да еще и международный турнир. На паркет вышли слабослышащие спортсмены из разных городов, в том числе из Монголии и Казахстана. Изюминкой соревнований, кроме самой игры, стал показательный матч, где «Сборная турнира» сразилась с… «Байкал-Энергией». Кстати, именно «бело-синие» выступили главным спонсором турнира. С такой просьбой, когда над проведением соревнований нависла угроза, к ним обратился президент недавно созданной федерации флорбола, легенда иркутского хоккея Александр Насонов.

Александр НАСОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФЛОРБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Игроки ХК «Байкал-Энергия» — генеральные спонсоры турнира. Все, что сейчас происходит на поле, все борта, подготовка, все за их счет. Для Иркутска это вообще первые такие соревнования. А вообще раньше в России соревнования по флорболу проводили только в Новосибирске и Омске, где находятся базы, центры этого вида спорта.

В матче генерального спонсора и сборной турнира победили первые. Что неудивительно, ведь умение держать клюшку и попадать по мячу — это у профессионалов должно получаться на любом покрытии. А в самих соревнованиях лучшими оказались иркутяне. Что тоже неудивительно, ведь тренирует их Александр Насонов.