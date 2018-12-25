Первый и единственный кинотеатр в Иркутском районе открылся в селе Оёк

Три раза администрация клуба подавала заявку в программу Всероссийского Фонда кино и вот наконец — победа. Самое современное оборудование, многоканальный звук, 3D формат.

Самый первый, самый современный и единственный. Цифровое кино появилось в селе Оёк Иркутского района. Теперь 6,5 тысяч жителей смогут смотреть фильмы в родном селе.



— Это очень удобное особенно для нашего населения, такой праздник для нас.

— Куда раньше ездили кино смотреть?

— Конечно же в Иркутск. Ну а теперь можно будет и сюда прийти в любое время и посмотреть здесь.

Открытие кинотеатра «Сибирь» проходит в торжественной обстановке — в фойе живая музыка. Местные жители рассказывают — последний кинотеатр закрылся много лет назад. В советские времена он работал в здании церкви.

Теперь современный кинозал в Оёке единственный на весь Иркутский район, а это 85 населенных пунктов. Эта сказка стала реальностью благодаря настойчивости сотрудников Оёкского дома культуры. Они трижды подавали документы в программу всероссийского фонда кино по созданию кинотеатров в малых населенных пунктах и в этом году мечта стала реальностью.

Ирина БОЙКО, ДИРЕКТОР ОЁКСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:

Фонд кино выделили нам 5 миллионов на создание нового цифрового кинотеатра, кинозала. На эти деньги мы приобрели экран, полностью звуковое оборудование и цифровое оборудование для демонстрации фильмов. Это цифровой проектор и все необходимое.

Александр КАЛУГИН, КИНОМЕХАНИК ОЁКСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:

Цифровой сигнал, картинка с разрешением в 2К трехмерное изображение по необходимости, многоканальный звук и все это зашивается фактически управлять этим оборудованием очень удобно и очень просто. Разобраться оказалось сложнее , чем на самом деле управлять.

По условиям программы 50% из проката кинотеатра должны составлять российские фильмы. Поэтому и выбор премьеры весьма символичен — «Облепиховое лето» о нашем Сибирском Чехове, известном драматурге Александре Вампилове.