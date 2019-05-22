Первый год обучения балету подходит к концу в Иркутском театральном училище

Артист балета — это звучит гордо. В Иркутском театральном училище близится к завершению первый год обучения детей искусству классического танца. А в это воскресенье стартует новый набор. Строгие, грациозные и нежные. В балетном классе побывала съемочная группа.

Заглянуть под руку, натянуть носочек под звуки рояля Соте, Ассамбе, Шажман де Пье и еще много слов на французском превращаются в грациозные линии танцовщиц. Под чутким и строгим руководством в музыкальном театре уже целый год юные балерины изучают его величество классический танец.

Александра ОШУРКОВА, УЧАЩАЯСЯ ИРКУТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА: Я люблю классический танец больше, потому что это смотрится очень красиво, нежно, лаконично.

На протяжении 8 лет ребята занимаются не только классическим танцем, но и изучают другие предметы: теорию музыки, историко-бытовой, характерный танец, актерское мастерство и современную хореографию.

Марина ДЕМЬЯНЕНКО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА: Они получают профессию. Здесь хореографическое училище на базе театрального училища сделали. Дети будут получать профессию, если в студии они не получают, ну просто корочку получают , что они обучались, то здесь они получают профессию. В свои 18 лет они получат.

Артист балета — это звучит гордо. Чтобы осуществить мечту дочери, мама пятерых детей Наталья Денисова отпустила своего ребенка в Иркутск. Семья девочки живет в Черемхово, но юная балерина отправилась в столицу Приангарья покорять большую сцену. И ее мама готова вместе с ней пройти этот тяжелый и тернистый путь артиста.

Наталья ДЕНИСОВА, МАМА: Если ты служишь делу, если оно у тебя забирает силы, то оно же тебе и дает, если ты его любишь. Поэтому, наверное, любой путь тернист. Если ты работаешь с полной отдачей, наверное, любой путь тяжелый, но то ее жизнь и ее выбор. Мы от всего ее не сможем оградить. Сегодня мы ее поддерживаем.

Уже в это воскресенье можно будет поддержать тех, кто тоже хочет стать артистом. 26 мая в 10.00 в Иркутском театральном училище пройдут отборочные испытания юных танцоров. А те, кто уже окунулся в этот мир искусства танца, обещают дойти до конца. Каждый день своим трудом и упорством ребята стремятся к этим сказочным и таким долгожданным минутам на сцене.