Они собрались, чтобы обменяться опытом и рассказать об успешной реализации собственных проектов. Первый форум участников территориального общественного самоуправления прошел в Иркутске. На мероприятии собрался актив ТОСов из всех районов Иркутской области и приглашенные гости из соседней Бурятии.

Территориальное общественное самоуправление или просто ТОС — организации, которые решают проблемы и вопросы конкретного двора и дома. Иркутск в развитии таких сообществ на лидерских позициях. В нашем городе порядка 70 таких активов. Рекордсмен — Ленинский округ, ведь там работают 24 ТОСа. Самый массовый из них — «Соседи», в нем состоят 840 человек разного возраста: от пенсионеров до детей. 10 февраля ТОСу исполнится 10 лет. За это время в организации произошло много перемен.

Галина ШАМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «СОСЕДИ» ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Начинали мы с субботников, с праздников. Сейчас у нас обширные кампании. Надо такое развивать еще больше, потому что людям некуда деться. А мы их объединяем. У нас проходят хорошие праздники, хорошие мероприятия, мы всегда куда-нибудь выезжаем и с бабушками, и с ребятишками.

Сегодня состоялся первый форум Всероссийского совета местного самоуправления. В областной центр приехали гости из других районов и даже соседней Бурятии. Обменивались опытом, рассказывали о тех проектах, которые удалось реализовать благодаря сотрудничеству с муниципалитетом. Иркутск на форуме отметили как пример для остальных, ведь в столице Приангарья участники ТОСов активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства, озеленения, волонтерства. Мэр Дмитрий Бердников рассказывает: в областном центре около трети горожан вовлечены в деятельность территориального самоуправления. Они помогают в реализации как федеральных, региональных, так и муниципальных программ. И их заслуги нельзя оставить без внимания.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Практически из всех федеральных проектов, всех муниципальных и региональных проектов мы являемся лидерами — наши ТОСы — по вовлеченности, по тем проектам, которые уже реализованы и сегодня реализуются по тем проектам, которые у нас в перспективе рассматриваются. Действительно, это самый близкий уровень власти, это как раз коллективы людей, наших жителей, граждан, ради которых власть и работает.

В ходе работы первого форума ТОСов Иркутской области участники обсудили новые возможности и перспективы работы, вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, поделились наиболее интересными практиками своей работы на территории муниципалитетов.