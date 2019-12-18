Первый форум председателей и активистов ТОС прошел в

Мостик между жителями и администрацией. Так еще называют ТОС — органы территориального местного самоуправления. В них обычно входят наиболее активные горожане. Их задача — донести до администрации проблемы или вопросы иркутян. Об этом и многом другом говорили сегодня на специальном форуме в областном центре.

Микрорайон Солнечный. Именно здесь работает один из самых успешных городских ТОСов. Его активисты — местные общественники — добились не только строительства и ремонта детских площадок и дорог, но и возведения первого в городе скейт-парка.

Ирина ИНЕШИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДОМ №1» ( МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ): Мы сейчас рощу не отдаем, за которую мы стояли целых пять лет. Теперь это будет парк микрорайона. Это легкие микрорайона. Для того чтобы была благополучная жизнь микрорайона, ТОС этим занимается.

Лучшие представители территориального общественного самоуправления собрались сегодня на специальный форум. Цель — не только познакомиться друг с другом, но и поделиться наработками в плане благоустройства своих дворов и микрорайонов. Главное, по мнению активных горожан, то, что власть не только начала слушать их, но и понимать, а также реагировать на пожелания.

Виктор ГУБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПРОСТОРНЫЙ»: Начали внутриквартальное освещение улиц, школ, принимали участие по детскому саду в общественных слушаниях. И в этом году начнется его строительство. Также собираются делать реконструкцию дороги в микрорайон Зеленый.

«Мы вместе» — такое название для первого форума председателей и активистов органов территориального общественного самоуправления неслучайно. Ведь именно сообща и решают многие городские проблемы. И, по словам мэра, об иркутском опыте уже наслышаны по всей России.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сегодня будет проходить селектор федеральный под руководством Олега Мельниченко, председателя Всероссийского совета местного самоуправления. Он будет давать оценку подобным мероприятиям, прошедшим в других регионах, и ставить в пример нас с вами. Я надеюсь, это будет услышано нашими коллегами в других городах и регионах.

Кроме лекций, практических деловых игр и тренингов, участники форума получили специальную литературу, чтобы работать по решению проблем стало проще.