Первую хоккейную игру сезона на стадионе «Труд» болельщики посетят бесплатно

Первую хоккейную игру сезона на стадионе «Труд» болельщики посетят бесплатно

26.11.19

Матч состоится 27 ноября. В этот день «Байкал-Энергия» встретится с новосибирским «Сибсельмашем». Вход на матч свободный для всех. Начало игры в 19.00. 30 ноября иркутские хоккеисты также играют на домашнем льду. Игра с кемеровским «Кузбассом» начнется в 13 часов. После шести матчей иркутяне находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.

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