Первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису стартовало в Иркутске

В этом спорте важны молниеносная реакция и тактическое мышление. Первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису стартовало в областном центре. В программе как командные, так и индивидуальные соревнования.

Нет времени на долгие раздумья, нужно угадать мысли соперника. Так считает Кристина Мирошкина — один из лидеров женской сборной нашего региона по настольному теннису. Перед подачей девушка неоднократно проверяет снаряд, ведь от его качества зависит половина успеха. Отлаженные действия и четкое знание маневров позволяют спортсменке ловко управлять ракеткой. Настольный теннис только со стороны кажется легким. Но здесь важно обращать внимание на детали. Благодаря своей реакции Кристина завоевала бронзу чемпионата Сибири. Он завершился накануне. Первенство СФО не менее важный турнир. Ведь именно эти соревнования — домашние, и на них иркутянка готова показать максимум.

Кристина МИРОШКИНА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА СФО по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ-2020: Мы уже заняли первое место командой, поедем на первенство России, также я хочу попасть минимум в тройку в личном первенстве. Настольный теннис — это игра ног и скорости. Выигрывает тот, у кого чувство мяча развито лучше.

На первенстве представлены как командные соревнования, так и индивидуальные в одиночных и парных разрядах. Кстати, именно иркутянки — одни из фаворитов турнира. У наших теннисисток в этом году есть все шансы успешно выступить на всероссийских играх в индивидуальном зачете.

Михаил КОРШУНОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНЫХ КОМАНД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На данном этапе проходят два мероприятия: чемпионат и первенство СФО по настольному теннису для юниоров до 19 лет. Отсюда выход на чемпионат и первенство России. У мужчин и женщин выходили по команде победителей, и по два человека в личном первенстве, у юношей так же.

Турнир завершится 2 февраля. Но времени на отдых у спортсменов будет немного. Так, уже в следующем месяце в Москве стартует чемпионат России.