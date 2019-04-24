Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет проходит в Иркутске

На соревнованиях заявлено 11 весовых категорий от 42 до 110 килограммов. Это больше 350 участников. Сегодня в спорткомплексе «Байкал-Арена» прошло торжественное открытие турнира.

Первенство страны по вольной борьбе уже второй раз проходит в Иркутской области. Больше 350 спортсменов младше 18 лет приняли участие соревнованиях. Участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, из 40 федеральных округов страны. Турнир проходит в спорткомплексе «Байкал-Арена».

Загит КАРИМОВ, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА РОССИИ по ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ: Долго шел к соревнованиям, готовился. Как видите, схватки проходят нелегко. Как все знают, чемпионат России, а Россия — это одна из лучших, наверное, стран по борьбе. Сейчас я провел схватку для выхода в финал. И, надеюсь, завтра на финал выспаться и подойти уже в полных силах.

Одержать победу действительно непросто. Каждый из участников хочет одолеть соперника и выйти в финал.

Первенство России по вольной борьбе — отборочный турнир. По его результатам будет сформирована сборная страны для участия в первенствах Европы и мира.

Виктор РАЙКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Это юношеские соревнования первенства России. Отбор на первенство Европы. Очень серьезный старт для молодых спортсменов. Представлены здесь все лучшие силы нашей страны.

Поединки в разных весовых категориях продолжатся в течение трех дней, за победу будут бороться сильнейшие представители этого вида спорта.

Владимир ДОРОФЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Быть достойными той славы, которую ковали ваши предшественники — спортсмены Советского Союза, России. Мы знаем, насколько сильна наша сборная представителями Чеченской Республики, Дагестана, Татарстана.

Награждения победителей и финалы пройдут в «Байкал-Арене» в четверг.