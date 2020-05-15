Первая онлайн-свадьба состоялась в Иркутске

Сегодня у многих иркутян появилась возможность посетить церемонию бракосочетания, не выходя из дома. Первая онлайн-свадьба прошла в областном центре. Правда пока жених и невеста не расписаны официально. Ведь еще за несколько минут до события девушка даже не знала о том, что пойдет под венец. Она отправилась на рекламную фотосессию, где молодой человек и сделал ей предложение. Поэтому юридическую часть свадьбы пара оформит позже. Молодожены хотят это сделать после снятия режима самоизоляции. А неформальный момент прошел сразу после того, как жених сделал предложение. Гости наблюдали за происходящим в прямых эфирах социальных сетей.

Елена КУХТА, ОРГАНИЗАТОР СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА:

Сейчас сфера свадебных услуг испытывает проблемы, так как многие пары переносят свои свадьбы, но есть у нас в Иркутске пара, которая хочет сыграть пару прямо здесь и прямо сейчас. И, конечно же, в это трудное время очень приятно быть частью такого прекрасного события, как свадьба, потому что для любви все невозможное возможно.