Перинатальный центр Иркутска начали проверять

Необходимость в этом возникла после жалоб сотрудников учреждения. Они высказывали недовольства по начислению заработных плат. По их словам, она у младшего медперсонала была выше, чем у врачей. Прокуратура Иркутской области также держит вопрос на контроле.

Ирина ЛАПЕРДИНА, ПРОКУРОР ОТДЕЛА по НАДЗОРУ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПРОКУРАТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все выявленные нарушения негативно сказываются на исполнении майских указов президента. Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, устранение остается на контроле у органов прокуратуры.

Наталия ЛЕДЯЕВА, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

После завершения проверки я встречаюсь с коллективом, и мной будет принято решение о смене главного врача. Будет объявлен конкурс на должность, мы должны выбрать человека профессионального, который имеет соответствующий сертификат и образование, не противоречащее законодательству РФ.