Переулок Сударева в Иркутске перекроют для автомобилистов с 14 февраля до 1 апреля

Переулок Сударева в Иркутске перекроют для автомобилистов с 14 февраля до 1 апреля22.01.20
Это связано с подключением к теплосети нового здания «Байкальского онкологического центра». На период работ ограничат движение от дома №5 до дома №15А. Владельцев автомобилей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Александр ШМАГУН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»:
Движение будет ограничиваться частично, поэтапно. Сначала одна сторона улицы, потом другая. В процессе выполнения работ будет выполнено строительство новой тепловой камеры и 50 метров тепловой сети.
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