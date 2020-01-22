Переулок Сударева в Иркутске перекроют для автомобилистов с 14 февраля до 1 апреля

Переулок Сударева в Иркутске перекроют для автомобилистов с 14 февраля до 1 апреля

22.01.20

Это связано с подключением к теплосети нового здания «Байкальского онкологического центра». На период работ ограничат движение от дома №5 до дома №15А. Владельцев автомобилей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

 

Александр ШМАГУН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»:

Движение будет ограничиваться частично, поэтапно. Сначала одна сторона улицы, потом другая. В процессе выполнения работ будет выполнено строительство новой тепловой камеры и 50 метров тепловой сети.

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