Пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт предложила Государственная автоинспекция России

Пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт предложила Государственная автоинспекция России03.12.19
Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Олега Понарьина, сегодня нет возможности построить столько дорог, чтобы автомобилистам на них было комфортно. Поэтому действенная мера — развивать сеть общественного транспорта, улучшать качество пассажирских перевозок. Мы спросили иркутских автомобилистов, готовы ли они оставить свои машины в гаражах и на парковках и ездить по городу на автобусах и маршрутках.
— Нет. Пускай лучше они почистят все, и нормально будет.
— Нет. Меня устраивает личный автомобиль!
— Нет. Мне так удобно, я так чувствую относительную свободу.
— Конечно. Это удобнее. Экономия, бензин сейчас дорогой.
— Ну, если инфраструктура будет достойная, то почему бы и нет в определенных случаях. Если по городу, в пределах работы, то можно.
— А какая инфраструктура вас сейчас не устраивает?
— Состояние общественного транспорта.
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