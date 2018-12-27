Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в первом квартале следующего года запустят в тестовом режиме

Об этом сообщил губернатор Иркутской области во время ежегодной большой пресс-конференции. Глава региона также объяснил, за счет чего по экономическим показателям Приангарью удалось выйти на лидирующие места в стране.

Свою большую пресс-конференцию Сергей Левченко как обычно начинает с экономических показателей. Они ежегодно растут. Одно из основных достижений года — формирование государственного пятилетнего плана развития Приангарья. В нем определены главные векторы развития региона. Но и без него — управление финансами в области признано одним из лучших в стране. Больше поступлений в бюджет стало и от лесной отрасли — незаконную заготовку получилось сократить на 47,5%. Этому способствовала реализация пилотного проекта по маркировке древесины и ряд других мер.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы достаточно много поработали в разовых кампаниях как операция лесовоз. Много лесовозов задержали, которые не имеют документов. Провели инвентаризацию всех компаний, которые получили расчетную лесосеку. Выяснили, что они не зарегистрированы в тех районах, в которых обрабатывают лесосеки. Заставили их зарегистрироваться. Они теперь все входят в статистику. Они все под контролем.



Растут не только доходы — но и — на глазах — социальные объекты. Если три года назад их было всего 60, то в этом уже 266. В 2018 на эти цели выделено почти 10 млрд рублей. По строительству школ — Приангарье лидер в Сибири. Только за последние три года их построено семь. При чем строятся современные объекты довольно быстро. Глава региона уверяет: уже в ближайшее время будет решена и проблема учащихся тех школ, которые в декабре пострадали от пожаров — в Алексеевске, Зулумае, Верхнем Кукуте.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Они содержались в приемлемом виде. Были и школы в худшем состоянии. У нас больше 300 школ деревянных, к сожалению. Поэтому в приоритеты они не входили. Но сейчас естественно — раз мы вынуждены принимать экстраординарные меры и школьников обучать в других помещениях, мы включим их в приоритет для того, чтобы как можно быстрее сделать проекты и уже в следующем году начать строить.



В следующем году регион — как и всю страну — ждет важное нововведение. Это переход на другую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сергей Левченко отмечает: перевод этой услуги в разряд коммунальных должно произойти поэтапно и безболезненно для населения.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я принял решение чтобы было понятно в течение первого квартала оплату не менять. А на сегодня сбор ТКО всеми службами осуществляется с квадратного метра. Первый квартал мы ничего менять не будем. Поработаем и посмотрим, как можно улучшить эту схему сбора.



За два часа Губернатор ответил на несколько десятков вопросов: они касались и строительства площадок для сбора отходов на Ольхоне, теплоисточника БЦБК, борьбы с коррупцией и запуска серийного произоводства МС-21. В завершении Сергей Левченко поздравил медиасообщество региона с новым годом и пожелал в новом 2019-ом каждому жителю гордиться своей областью.