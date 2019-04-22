Переезд Иркутской зоогалереи вновь перенесен

Переезд Иркутской зоогалереи вновь перенесен

22.04.19

Новое помещение не успели подготовить к назначенному сроку. Сейчас возводят каркас и проводят необходимые коммуникации. До июня животные будут находиться по-прежнему адресу. Летом переселятся на Карла Маркса, 50. Напомним, Иерусалимское кладбище, где сейчас живут обитатели зоогалереи, считается объектом культурного наследия и охраняется государством. По закону размещение любых хозяйствующих субъектов на таких территориях запрещено.

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