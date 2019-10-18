Перебоев с подачей воды и тепла в Зеленом больше не будет

В микрорайоне Зеленом Иркутска завершили этап модернизации котельной и ремонт части аварийных теплосетей. В этом году обновили оборудование, перевели системы управления на автоматические.

Этот автомат показывает все параметры работающих котлов. Система значительно облегчает управление огромными установками и позволяет сотрудниками следить за исправностью оборудования, подачей топлива и воды. Модернизация котельной в микрорайоне Зеленом в этом году завершена. К отопительному сезону полностью готова, в жилых домах уже есть и горячая вода, и тепло. Но так было не всегда.

Котельную построили в конце 80-х и с того времени обслуживанием практически не занимались. А жителям микрорайона приходилось сталкиваться с постоянными перебоями водоснабжения, холодом в домах. Пару лет назад в запущенном состоянии сети и котельную Министерство обороны передало в муниципалитет. В начале этого года подрядчики приступили к капитальному ремонту.

Александр ЧЕРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУП «ТЭСИ» г. ИРКУТСКА: За сезон подготовки к отопительному периоду была сделана замена 4 котлов, из 7 мы поменяли 4 котла на новые, соответственно, со своими теплообменниками, также заменены были 4 теплообменника пароводяных, 8 водоводяных теплообменников, построены 2 резервуара с запасом воды. Также произведен капитальный ремонт прочего технологического оборудования.

На территории котельной смонтированы резервуары на 1000 кубометров воды, они позволят не прекращать работу всех систем даже при возникновении нештатной ситуации. Сегодня выполненные работы на стратегически важном для города объекте проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он рассказал: было сделано все возможное, чтобы сезон прошел без происшествий. Теперь жители микрорайона смогут получать качественные услуги.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Котельная в полном объеме может справляться со своей нагрузкой, которая на нее возложена, и даже имеется резерв. Так что в отопительный период мы входим с максимальным комфортом, жители наши могут не переживать. Задачи поставленные выполнены. Объем работ выполнен беспрецедентный, но это было нужно сделать, задача перед нами стояла, и мы с ней справились.

Кроме котельной, в рамках большой реконструкции заменили 12 километров теплосетей. Это были самые аварийные и ветхие участки. Работы по модернизации в следующем году продолжат.