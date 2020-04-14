Парикмахерские и салоны красоты возобновили работу

Парикмахерские открылись. Такое решение принял накануне врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Эта новость обрадовала не только визажистов, парикмахеров и мастеров маникюра, которые больше двух недель не имели возможности работать, но и посетителей салонов красоты. Как сейчас оказывают парикмахерские услуги? Расскажем далее.

Записывались на стрижку и маникюр за две недели. Сегодня долгожданный день для всех посетителей парикмахерских и салонов красоты. Вот и иркутянка Светлана Андреева последний раз делала маникюр за два дня до введения в Иркутской области режима самоизоляции. Идти к мастеру-надомнику не захотела, но повезло: маникюр держался как раз столько, сколько было нужно.

Светлана АНДРЕЕВА, ПОСЕТИТЕЛЬ САЛОНА КРАСОТЫ: Это очень положительный момент. Я считаю, что каждый должен думать про свое здоровье, про безопасность собственную. Поэтому при исполнении всех мер безопасности нет ничего страшного. Дома я очень хотела сходить на маникюр. Ведь сама маникюр давно не делаю.

Работать салонам красоты разрешили строго при выполнении определенных условий. Мастера должны соблюдать между посетителями тридцатиминутный интервал. Постригать, делать маникюр и оказывать услуги косметолога можно только в отдельных кабинетах и только по предварительной записи. Все посетители и работники должны быть в масках. Мастера обязаны работать в перчатках. Желательно надевать специальные очки. Также парикмахерские обязаны соблюдать элементарные правила гигиены и проводить усиленную санобработку помещений.

Татьяна ИВАНОВА, ПАРИКМАХЕР: Все правила мы соблюдаем. Все чистим, дезинфицируем после каждого клиента. Работаем в масках, перчатках, шапках. Клиенты, конечно же, рады, что мы открылись. Дома засиделись, работа идет.

Желающих посетить салон красоты в первый рабочий день было много. Сейчас клиенты выстроились в очередь до конца следующей недели. Делать людей красивыми и ухоженными мастера готовы, даже соблюдая строгие условия. Здесь сразу два плюса: и в салонах чище будет, и финансовые проблемы решатся.

Инесса ХОЛОДОВА, ДИРЕКТОР САЛОНА КРАСОТЫ: Мы очень рады, что, несмотря на пандемию, указом врио губернатора Иркутской области нам разрешили работать. В нашем салоне проводят все мероприятия по гигиене. Санитарные нормы и правила мы соблюдаем. Мы обеспечены специальными кожными антисептиками, кожными средствами индивидуальной защиты.

Что касается цен на парикмахерские услуги, то об этом пока говорить рано. Но, по прогнозам специалистов, они могут стать выше. И это связанно не даже не с пандемией коронавируса. Ведь с ростом курса доллара и падением рубля резко подорожали материалы, которые парикмахеры используют в работе.



