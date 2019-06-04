«Парасибириада» снова в Иркутске

Сегодня в областном центре стартовали спортивные игры среди маломобильных граждан. В течение трех дней 11 команд из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будут соревноваться в шести дисциплинах. О том, как прошел первый день состязаний, расскажем в следующем материале.

На торжественное открытие «Парасибириады-2019» собрались самые сильные команды из 11 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Участвуют более 100 спортсменов из Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Еврейской автономной области. Эти люди, несмотря на свои особенности, доказали: ничего невозможного нет. Во второй раз Иркутская область принимает соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. С открытием «Парасибириады» участников поздравил губернатор Сергей Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы второй раз принимаем эти соревнования, и все, кто был в 2017 году, отметили вашу бескомпромиссную борьбу на спортивных аренах. И мы рассчитываем на то, что вы проявите свои лучшие черты характера, а мы с удовольствием на вас посмотрим и будем радоваться вашим успехам.

Сегодня соперники состязались в трех видах спорта: дартс, шашки и плавание. Одна из участниц команды Иркутской области Полина Антипина занимается плаванием с 6 лет. В профессиональном спорте она уже второй год и добилась немалых успехов. Сейчас Полина защищает звание мастера спорта. Каждые соревнования — для нее большая ответственность и еще один шаг к главной цели.

Полина АНТИПИНА, КАНДИДАТ в МАСТЕРА СПОРТА по ПЛАВАНИЮ: Я с самого детства, меня мама отправила в бассейн, меня это заинтересовало. Плыла, плыла и доплыла почти до своей цели. Сначала была цель попасть на чемпионат России, сейчас уже на международные попасть, на Европу, на мир, а потом уже на Олимпиаду.

Готовились к соревнованиям целый год. Причем не только спортсмены. Судьи состязаний тоже проходили отбор, ведь их задача — в непростых условиях определить лучших.

Николай СТЕПАНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ «ПАРАСИБИРИАДЫ-2019»: Есть небольшие нюансы, но ничего страшного, судьи справляются, все хорошо, все нормально у нас идет. Судейский корпус очень большой, потому что надо здесь точно все определять, особенно в плавании и легкой атлетике. Судьи практически на каждого человека.

В течение трех дней спортсмены будут состязаться в шести видах спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, дартс, плавание и легкая атлетика. 5-6 июня соревнования пройдут в «Байкал-Арене». Итоги «Парасибириады-2019» подведут 6 июня.