Пациентов иркутской больницы №9 выпишут

Пациентов иркутской больницы №9, которая была с середины апреля на карантине, выпишут. Сегодня ночью пришли отрицательные анализы пациентов этого медучреждения. Глава региона Игорь Кобзев поручил выписать из больницы пациентов, у кого есть индивидуальное жилье. Людей доставят прямо до дверей дома отдельным транспортом. А вопрос с теми, кто живет в общежитиях, решают.

Галина СИНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вчера получены 53 отрицательных результата. То есть у всех медицинских работников, их 18, которые там находились на вчерашний день, и у пациентов. Останется 15 пациентов. С 1 мая эти пациенты также спецтранспортом будут доставлены в отделение реабилитации Ивано-Матренинской детской клинической больницы на 23 километре Байкальского тракта.