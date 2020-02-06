Отследить передвижение общественного транспорта можно в Иркутске

Отследить передвижение общественного транспорта можно в Иркутске

06.02.20

Когда подъедет автобус, с точностью до минуты подскажет смартфон. В Иркутске стало возможно отслеживать низкопольный общественный транспорт с помощью приложения. Администрация вместе с разработчиками Irkbus проработали систему отслеживания городского транспорта, оборудованного для маломобильных горожан. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт или скачать приложение «Умный транспорт». Пока в системе зарегистрированы только муниципальные автобусы, но скоро подключат и частных перевозчиков.

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