Открытый урок прошел в Фонде Тихомировых

Рай на земле – у лошади на спине. В этом убеждены специалисты Фонда Тихомировых. Почти 20 лет они занимаются иппотерапией и уже помогли сотням детей с особенностями развития достигнуть социальных, физических и спортивных успехов. А сегодня на ипподроме провели открытый урок.

На плацу сегодня те, кем стоит гордиться. Один из всадников — Дмитрий Глаголев. Занимается верховой ездой почти 11 лет. Ребенком родители привели его в конный центр за шансом на развитие. Мальчик не разговаривал. Врачи разводили руками. Общение с лошадьми сразу принесло положительные сдвиги. Теперь юноша — золотой призер Всемирных олимпийских игр в Абу-Даби. Гордится не только спортивным достижением, но и социальной адаптацией.

Дмитрий ГЛАГОЛЕВ, ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР ВСЕМИРНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: Раньше ездил на машине с родителями, а сейчас самостоятельно езжу сам. Больше нравится, когда рысью делаю, галопом.

Рядом с Дмитрием тренируется Семен. Юноша с большой силой духа, мужественно и самоотверженно каждый день с огромным желанием и рвением занимается спортом. Он, как никто другой, знает, что разными люди бывают только на земле, на лошади — все одинаковые.

Семен КУЗАКОВ, СПОРТСМЕН: Когда ты садишься на лошадь, ты чувствуешь себя каким-то супер героем. К сожалению, результат достигается не так быстро, как бы хотелось, но он идет все равно, пускай даже очень медленно.

На открытом уроке собрались те, кто занимается с особыми детьми в разных организациях и учреждениях. Учителя, медики, тренеры. Президент федерации конного спорта Иркутской области Ольга Тихомирова рассказала, как с помощью иппотерапии достичь успехов в развитии.

Ольга ТИХОМИРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА ТИХОМИРОВЫХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Представление о том, что такое иппотерапия есть не у всех, а это ведь очень сложная и интересная методика, которая требует очень больших знаний и большого опыта. И сегодня наши специалисты продемонстрировали несколько методов, которыми мы пользуемся в реабилитации физической и социальной ребятишек с ограниченными возможностями.

Открытый урок для учебных организаций Иркутской области провели впервые. А присутствующие дети не только прокатились на лошади, но и получили порцию здоровья.