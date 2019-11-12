Открытый областной турнир по всестилевому карате состоялся в Иркутске

Открытый областной турнир по всестилевому карате памяти сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга, состоялся в Иркутске. В течение двух дней 200 бойцов боролись за награды. Всестилевое карате — вид спорта, созданный в России, и именно иркутяне стали наиболее активными участниками турниров в этом направлении. В нем есть целый ряд дисциплин: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. На областном турнире отличились Геннадий Голубчиков, Артем Ашуров, Александр Епишев и Михаил Архинчеев. Они стали абсолютными победителями, выиграв во всех дисциплинах в ограниченном контакте и в полном контакте в средствах защиты. Турнир традиционно проводят при поддержке главного управления МВД России по Иркутской области.

Роман ЗВЕЗДЕЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ по РАБОТЕ с ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГУВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То, что ребята занимаются, то, что они увлечены спортом, не болтаются на улице, — это очень важно. Я вижу в них наших сотрудников, когда они пойдут в систему МВД. И что важно, они воспитываются в системе уважения к старшим, уважения к силе.