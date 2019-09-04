Открыт новый спортивный модуль в 29-й школе Иркутска

Почти полторы тысячи квадратных метров для спорта появилось у учеников 29-й школы Иркутска. Новый спортивный модуль открыли к началу учебного года. Универсальные залы, помещения для занятий аэробикой, игр в волейбол, баскетбол — в этом блоке есть все для активного образа жизни.

Большой и оснащенный всем необходимым инвентарем для полноценных занятий спортом. Этот дополнительный модуль принимает своих первых посетителей. В 29-й школе таких просторов для тренировок никогда не было. Раньше детям приходилось ютиться в маленьком зале. Сейчас же почти полторы тысячи квадратных метров предоставлены под любые виды активности, будь то единоборства, аэробика, игры в волейбол и баскетбол, танцы.

Татьяна МОСОВА, МАМА УЧЕНИЦЫ 6-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №29 г. ИРКУТСКА: Такие возможности… Ну, и танцуем мы уже 6-й год. Ютились раньше. Гардеробная сейчас больше, чем у нас был зал. Сейчас просторы. И возможности даже у руководителя по танцам большие. Мы живем на «Угольной», близлежащие места, территории — это большой плюс. Потому что куда-то водить — это пробки, это время. А когда в шаговой доступности — это большой плюс.

Спортивный модуль оборудован и для маломобильных граждан специальным лифтом и пандусами. Кроме того, в нем есть душевые, раздевалки, медкабинет. Возвели модуль по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. И все работы выполнили за счет городского бюджета. Дмитрий Бердников рассказал: этот физкультурно-оздоровительный комплекс стал подарком 29-й школе к столетнему юбилею. Кроме самого блока, привели в порядок и территорию вокруг.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это очень важно, потому что мы этой школой занимались еще с 2016 года. По просьбе жителей мы сделали универсальную открытую площадку, где ребятишки занимаются. Теперь вот ФОК запустили. В этом районе, я думаю, это будет место притяжения для жителей близлежащих домов. Здесь можно будет проводить соревнования, заниматься спортом.

В этом году в Иркутске приводят в порядок 14 спортивных объектов. Это и школьные стадионы, и хоккейные корты, и универсальные площадки. Также сейчас полным ходом идет капитальный ремонт стадиона «Авиатор» в Октябрьском округе нашего города.